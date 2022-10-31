Lunaparktaki eğlence faciaya döndü! Onlarca yaralı var | Video

Meksika’daki bir lunaparkta uçan sandalye adlı eğlence aracının mekanik arıza sonucu bir anda yere çakılmasıyla 25 kişi yaralandı.

Meksika'nın Guerrero eyaletinde yer alan Teloloapan şehrinde fuar nedeniyle kurulan lunaparkta korkunç bir kaza meydana geldi. Uçan sandalye olarak bilinen eğlence aracının mekanik arıza sonucu bir anda yere çakılmasıyla 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekiler eğlence aracında bulunanların yardımına koşarken, yaralılardan çoğunun sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Guerrero Sivil Savunma Bakanı Roberto Arroyo Matus yaptığı açıklamada, yaşanan arızanın nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etti.