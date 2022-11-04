Meksika’da 18 araç birbirine girdi, bazı araçlar alev aldı! 3 ölü, 15 yaralı | Video

Meksika’nın başkenti Mexico City ile Queretaro şehirleri arasında bulunan otoyolda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City ile Queretaro şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda 18 araç birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle bazı araçlar alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada zincirleme trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Öte yandan, itfaiyenin kaza sonrası alev alan araçlara müdahalesi nedeniyle yol bir saatten fazla süre trafiğe kapatıldı. İlk belirlemelere göre, kazanın, frenleri tutmayan kereste yüklü bir tırın aşırı hız yapması nedeniyle meydana geldiği aktarıldı. Görgü tanıkları, tır şoförünün olay yerinden kaçtığını söyledi.