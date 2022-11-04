Meksika’da 18 araç birbirine girdi, bazı araçlar alev aldı! 3 ölü, 15 yaralı | Video
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Meksika’nın başkenti Mexico City ile Queretaro şehirleri arasında bulunan otoyolda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Öte yandan, itfaiyenin kaza sonrası alev alan araçlara müdahalesi nedeniyle yol bir saatten fazla süre trafiğe kapatıldı. İlk belirlemelere göre, kazanın, frenleri tutmayan kereste yüklü bir tırın aşırı hız yapması nedeniyle meydana geldiği aktarıldı. Görgü tanıkları, tır şoförünün olay yerinden kaçtığını söyledi.