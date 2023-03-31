Video Dünya Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü | Video
Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü | Video

Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü | Video

31.03.2023 | 08:37

Meksika’da yaban arılarının insanlara saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Teapa şehrinde, yaban arısı sürüsü insanlara saldırdı. Bir ilkokulun da içinde bulunduğu bölgede yaşanan olayın ardından Teapa şehrinde acil durum ilan edildi. Okuldaki öğrenciler ve öğretmenler, polis ve sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi. Arı sürüsünün bölgeden uzaklaştırılması ve yaralıların hastaneye sevk edilmesi için bölgede geniş çaplı çalışmalar başladı. Ekipler, arıları bölgeden uzaklaştırmak için böcek ilacı kullandı.

SAĞLIK MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI
Arı sokması şikayetiyle Teapa şehrindeki çok sayıda sağlık merkezine başvuru yapıldı. Yaşlı 3 kişi birden fazla arı sokması şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Yaralılar arasındaki 1 kadın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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