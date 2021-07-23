Mucize kurtuluş kamerada! Çin'i vuran selde çöken evin altında kalan bebek böyle kurtarıldı | Video
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Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle çöken bir evin enkazında mahsur kalan bir bebek, 24 saat sonra moloz yığınlarının arasından sağ olarak çıkarıldı.
Geçtiğimiz Salı günü Çin'in Henan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Eyalete bağlı Xingyang kentinde Salı günü yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle çöken bir evde, anne ve bebeği enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu bebek, enkazdan 24 saat sonra sağ olarak çıkarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.