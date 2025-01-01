New York’ta yeni yıl coşkuyla karşılandı | Video
ABD’nin New York şehrinde yaklaşık 1 milyon kişi, 2025’i coşkuyla kutladı.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yoğun güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği New York'ta polis, köpeklerle bölgede devriye gezdi. Ayrıca araçla yapılan saldırıları önlemek amacıyla stratejik noktalara çöp kamyonları yerleştirildi.
Belediye Başkanı Eric Adams, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Herkesin mutlu ve güvenli bir 2025 geçirmesini istiyoruz. Bunu sağlamak için Times Meydanı'ndan daha iyi bir yer olamaz" ifadelerini kullandı.
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