Video Dünya Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem | Video
Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem | Video

Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem | Video

07.01.2022 | 08:39

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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