Video Dünya Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle 2 ev çöktü: 10 ölü | Video
Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle 2 ev çöktü: 10 ölü | Video

Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle 2 ev çöktü: 10 ölü | Video

31.03.2024 | 15:59

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan şiddetli yağış Bajaur ve Shangla bölgelerinde bulunan evlerin çökmesine neden olurken, 5’i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Can kaybının da yaşandığı eyaletteki Bajaur bölgesinde yağışlar nedeniyle çöken bir evin altında kalan 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Shangla bölgesinde de bir evin çatısının çökmesi sonucu 2 çocuk yaşamını yitirirken, 1 çocuk da yaralandı. Pencap Acil Servisi Sözcüsü Rasool Khan yaptığı açıklamada, Shangla bölgesine bağlı Banda China'da 2 çocuğun sele kapılarak kaybolduğunu belirtti.

TRAFİK AKSADI, EVLER HASAR GÖRDÜ
Ulusal Karayolu İdaresi Müdür Yardımcısı Ghulam Abbas, eyalette ulaşımı da etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle Karakoram Karayolu trafiğinin Hayber Pakhtunkhwa'nın Kohistan bölgesi ile Gilgit-Baltistan bölgesindeki Diamer arasında birçok noktada aksadığı kaydedildi. Pakistan'ın Peşaver ve Nowshera ve Bannu kentleri ile Shangla ve Bajaur bölgelerindeki birçok ev şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kısmi hasara uğradı.

KHYBER PAKHTUNKHWA BAŞBAKANI RAPOR İSTEDİ
Khyber Pakhtunkhwa Başbakanı Ali Amin Gandapur, yağışlarda meydana gelen can ve mal kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yetkililerden rapor istediğini ve mağdurlar için tazminat ödeneceğini ifade etti.

Pakistan Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki 24 saat boyunca ovalarda yağışların, dağlık kesimlerinde ise kar yağışının devam edeceğini bildirdi.
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