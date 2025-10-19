Video Dünya Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video
Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video

Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video

19.10.2025 | 15:03

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi'nde soygun gerçekleştiğini bildirirken, müzenin bugün ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan Fransa'daki Louvre'de hırsız paniği yaşandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi'nde soygun gerçekleştiğini bildirdi. Dati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yaralanma bildirimi yok. Müze ekipleri ve polisle birlikte olay yerindeyim. Soruşturmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

"MASKELİ ŞAHISLAR 9 PARÇA MÜCEVHER ÇALDI"
Fransız medyası, 3 maskeli şahsın, bu sabah müzenin açılış saatinden kısa bir süre sonra zorla içeri girdiğini ve 9 parça mücevher çaldığını bildirdi. Haberde, şahısların bir motosikletle kaçtığı aktarıldı.

Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosu da dahil olmak üzere 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği Louvre Müzesi'nden yapılan açıklamada ise "müzenin olağanüstü nedenlerden dolayı bugün kapalı kalacağı" bildirildi. Müzeden herhangi bir şeyin çalınıp çalınmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video 00:26
Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video 19.10.2025 | 15:03
Ukrayna, Rusya’da gaz tesisine saldırdı | Video 02:41
Ukrayna, Rusya'da gaz tesisine saldırdı | Video 19.10.2025 | 15:02
ABD’den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon: 2 ölü, 2 yaralı | Video 00:30
ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon: 2 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2025 | 08:53
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video 00:51
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video 18.10.2025 | 16:47
Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti | Video 00:41
Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti | Video 17.10.2025 | 14:42
Romanya’da apartmanda patlama: 3 ölü, 13 yaralı | Video 01:11
Romanya'da apartmanda patlama: 3 ölü, 13 yaralı | Video 17.10.2025 | 14:06
Suriye’de bombalı saldırı: 4 asker öldü, 9 asker yaralı | Video 00:25
Suriye’de bombalı saldırı: 4 asker öldü, 9 asker yaralı | Video 16.10.2025 | 15:25
Pakistan’da kamyon şarampole yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı | Video 00:14
Pakistan'da kamyon şarampole yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı | Video 16.10.2025 | 12:36
Trump, CIA’ye Venezuela’da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı | Video 01:44
Trump, CIA'ye Venezuela'da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı | Video 16.10.2025 | 11:46
İsrail işgali altındaki El Halil’de Türkiye sevgisi | Video 07:21
İsrail işgali altındaki El Halil'de Türkiye sevgisi | Video 16.10.2025 | 11:38
İsrail 2 esirin daha cenazesini teslim aldı | Video 00:35
İsrail 2 esirin daha cenazesini teslim aldı | Video 16.10.2025 | 09:18
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 02:29
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 15.10.2025 | 13:21
El Halil’de Yahudi tacizi Filistinlileri kafes altında yaşatıyor | Video 04:39
El Halil'de Yahudi tacizi Filistinlileri "kafes" altında yaşatıyor | Video 15.10.2025 | 13:21
Endonezya’da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video 01:08
Endonezya'da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video 15.10.2025 | 13:21
Ekvador’da AVM’nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video 01:00
Ekvador'da AVM'nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video 15.10.2025 | 12:45
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 00:44
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 15.10.2025 | 11:30
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: İsrail, FİFA’dan atılsın | Video 01:15
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: "İsrail, FİFA’dan atılsın" | Video 15.10.2025 | 09:07
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 01:20
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 15.10.2025 | 09:06
Trump: Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler | Video 04:42
Trump: "Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler" | Video 15.10.2025 | 09:06
İtalya’da güvenlik güçlerinin baskını sırasında patlama: 3 ölü, 15 yaralı | Video 00:53
İtalya'da güvenlik güçlerinin baskını sırasında patlama: 3 ölü, 15 yaralı | Video 14.10.2025 | 15:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY