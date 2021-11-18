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OTOMATİK OYNAT
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Polis yanlış eve baskın yaptı, ev sahibi ne yapacağını şaşırdı | Video 18.11.2021 | 10:38
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Sudan’daki darbe karşıtı protestolarda can kaybı 15'e yükseldi | Video 18.11.2021 | 10:28
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Kanada’da şiddetli yağış toprak kaymasına yol açtı: 1 ölü, 2 kayıp 17.11.2021 | 13:47
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Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü | Video 16.11.2021 | 15:56
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Pakistan’da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı 16.11.2021 | 12:42
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Nepal’de yangın: 20 ev küle döndü | Video 16.11.2021 | 11:07
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Japonya’da patlayan su altı volkanı deniz yaşamını tehdit ediyor | Video 16.11.2021 | 10:27
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Yaşlıların çöpten yiyecek toplama görüntüleri Rusya'yı ayağa kaldırdı 15.11.2021 | 13:16
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Dünyanın ilk "Tren-büs"ü Japonya'da hizmete giriyor 15.11.2021 | 09:42
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İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video 14.11.2021 | 16:24
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İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem! 14.11.2021 | 16:05
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Çin’deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği | Video 14.11.2021 | 13:17
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Bulgaristan’da halk sandık başına gitti | Video 14.11.2021 | 12:37
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Fransa'da UFO paniği! Farklı birçok şehirden görüldü | Video 14.11.2021 | 11:39
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Aşkı prensesliğe tercih eden Mako Japonya’dan ayrıldı | Video 14.11.2021 | 09:55
İngiltere'nin St. Albans şehrinde, polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. Kapısında gece görüş kameralı ve lazer donanımlı tüfekleriyle onlarca polis gören ev sahibi Eddie Croasdell ne yapacağını şaşırdı. Arkadan kelepçelenip gözaltına alınan 56 yaşındaki adam, korku dolu anları anlattı.