Polis yanlış eve baskın yaptı, ev sahibi ne yapacağını şaşırdı | Video

İngiltere'nin St. Albans şehrinde, polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. Kapısında gece görüş kameralı ve lazer donanımlı tüfekleriyle onlarca polis gören ev sahibi Eddie Croasdell ne yapacağını şaşırdı. Arkadan kelepçelenip gözaltına alınan 56 yaşındaki adam, korku dolu anları anlattı.