Putin: "ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çabalar sarf ediyor" | Video
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için "samimi çabalar" gösterdiğini ifade etti. Putin ayrıca Rusya ile ABD arasında nükleer silahların kontrolü konusunda bir anlaşmaya varabileceğine işaret etti.
