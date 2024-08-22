Putin'in camide Kuran-ı Kerim'i öptüğü anlar dikkat çekti | Video
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çeçenistan'da yeni yapılan camide Kur'an-ı Kerim'i öptüğü anlar gündem oldu.
PUTİN'İN ÇEÇENİSTAN ZİYARETİ
Rusya lideri Putin, geçtiğimiz 20 Ağustos'ta 13 yıl aradan sonra ilk kez Çeçenistan Cumhuriyeti'nde Ramazan Kadirov ve diğer yetkililer tarafından karşılanmış, Çeçenistan'ın ilk lideri Ahmet Kadirov'un mezarını ve Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'ni ziyaret etmişti. Putin, üniversitede Ukrayna'da savaşmak için eğitim gören Çeçen birlikleri ve gönüllülerle bir araya gelmişti. Putin ve Kadirov, ziyaret çerçevesinde çalışma toplantısı gerçekleştirmişti. Kadirov, görüşmede Çeçenistan'ın Ukrayna'da savaşmak için şu ana kadar 19 bini gönüllü olmak üzere toplam 47 bin asker gönderdiğini söylemişti.
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