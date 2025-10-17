Video Dünya Romanya'da apartmanda patlama: 3 ölü, 13 yaralı | Video
17.10.2025 | 14:06

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8 katlı apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bazı katlar çöktü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Romanya Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, tedbir olarak bölgedeki gaz akışı kesildi.
