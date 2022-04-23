Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Rusya Odessa’daki çok katlı binayı roketle vurdu | Video 23.04.2022 | 16:36
01:41
Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu | Video 22.04.2022 | 13:34
00:26
Rus ordusu, Donetsk'te hastaneyi vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 22.04.2022 | 13:28
02:49
Bucha'da cansız bedenlerin bulunduğu tırın önünde acı bekleyiş | Video 22.04.2022 | 13:05
05:40
Zelenski: "Bazı zaferlerden bahsedebilmek için her şeyi yapıyorlar" | Video 22.04.2022 | 12:22
00:52
Mike Tyson uçakta kendisiyle dalga geçen kişiyi dövdü! 22.04.2022 | 11:05
00:58
00:41
Moskova'da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde sürüklendi | Video 21.04.2022 | 16:47
04:24
Kraliçe Elizabeth'in 96'ncı yaşı 91 pare top atışıyla kutlandı | Video 21.04.2022 | 15:16
02:31
00:25
00:14
İspanya ve Danimarka Başbakanları Kiev’de | Video 21.04.2022 | 12:43
02:19
01:45
00:28
Çin’de 60 tonluk balina için 20 saatlik kurtarma operasyonu | Video 20.04.2022 | 14:20
02:00
Gostomel’de milyonlarca renkli şişe etrafa saçıldı | Video 20.04.2022 | 14:20
02:10
00:08
03:34
00:58
Ukrayna Çernihiv'de patlayıcı temizliği | Video 20.04.2022 | 12:51
Rusya, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bulunan çok katlı bir binayı roketle hedef aldı.