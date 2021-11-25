Rusya’da kömür madeninde yangın: 1 ölü, 236 işçi kurtarıldı | Video

Rusya’nın güneyinde bir kömür madeninde yangın çıkması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, devam eden kurtarma operasyonu kapsamında şu ana kadar 236 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Rusya'nın güneyinde Kemerovo bölgesinde 285 işçinin bulunduğu Listvyazhnaya kömür madeninde yangın çıktığı öğrenildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin ise madende mahsur kaldığı belirtildi. Devam eden arama kurtarma operasyonu kapsamında 236 işçinin kurtarıldığı kaydedildi.

Kemerova Bölge Valisi Sergei Tsivilev, 2'sinin durumu ağır olmak üzere 43 kişinin yaralandığını ifade etti. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise dumandan zehirlenenler olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları devam ederken, olay yerine ambulans helikopter sevk edildiği belirtildi.