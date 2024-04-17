Video Dünya Rusya’da nehirdeki su seviyesi tehlikeli sınırı aştı | Video
Rusya’da nehirdeki su seviyesi tehlikeli sınırı aştı | Video

Rusya’da nehirdeki su seviyesi tehlikeli sınırı aştı | Video

17.04.2024 | 12:19

Rusya’nın Kurgan bölgesindeki Tobol Nehri’nde su seviyesinin 8.65 metreye yükselerek tehlikeli seviyeyi aştığı belirtildi.

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Rusya, sel felaketiyle mücadele ediyor. Ülkenin güneyinde Kazakistan sınırına yakın Kurgan bölgesinde Tobol Nehri'ndeki su seviyesi 8.50 metre olarak belirlenen "tehlikeli seviye" sınırını aştığı bildirildi. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, nehirdeki su seviyesinin son 24 saat içinde 1.23 metre yükselerek 8.65 metreye ulaştığı belirtildi. Kurgan'ın merkezinde her iki saatte bir tahliye sirenlerinin çaldığı öğrenilirken yerel kaynaklara göre bölge genelinde bu sabah itibarıyla en az 660 konut sular altında kaldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, sel bölgelerinde botlarla kurtarma operasyonları ve gıda dağıtımı gerçekleştiriyor.

NEHİRLERİN SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR
Kurgan bölgesinin kuzeyindeki Tümen bölgesinde de İşim Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu 14 yerleşim biriminde tahliye emri verildi. Geçtiğimiz hafta da Orenburg kentinden geçen Ural Nehri'nde su seviyesi 11 metreyi aşmıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, sel felaketiyle mücadelenin sürdüğü Orenburg'da 14 binden fazla evin sular altında kaldığı belirtildi.
Yetkililer, Rusya'nın Ural ve Sibirya bölgelerinin yanı sıra Kazakistan'a komşu bölgelerinde nehirlerdeki su seviyelerinin hızla yükseldiği uyarısında bulunuyor.

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