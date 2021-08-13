Video Dünya Rusya'da otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı kamerada | Video

Rusya'da otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı kamerada | Video

Rusya'da otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı kamerada | Video
13.08.2021 | 11:47

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Rusya'da Vororonej kentinde dün akşam saatlerinde yolcu almak için durağa yaklaşan bir otobüste meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Korkunç anlar, duraktaki diğer otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Rusya'nın Vororonej kentinde dün akşam saatlerinde durağa yaklaşıp yolcu alan otobüste şiddetli patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, bazı yolcular kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarak kaçtı. O anlar duraktaki diğer otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, büyük panik yaşandığı görüldü. Patlamanın ardından çevredekiler de otobüstekilerin yardımına koştu. Otobüsten çıkarılan bazı yolcular hastanelere kaldırılırken, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 3'ü ağır olmak üzere 11'inin hastanelerde tedavisi sürüyor.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Otobüs patlamasının görüntüleri yayıldıktan sonra kamuoyunda olayın "terör saldırısı" olduğu yönünde bilgiler yayılması üzerine Rusya Araştırma Komitesi'nden açıklama geldi. Otobüsün içinde patlayıcıya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilirken, yakıt sisteminden kaynaklı bir patlama da olmadığı aktarıldı. Patlamanın nedenine yönelik çok yönlü inceleme başlatıldığı, terör saldırısı olma ihtimalinin ilk bulgulara göre çok düşük bir ihtimal olduğu ifade edildi.

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