Video Dünya Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı | Video
Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı | Video

Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı | Video

11.08.2022 | 15:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı | Video 00:13
Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı | Video 11.08.2022 | 15:03
Yemen’de sel felaketi: 14 ölü | Video 00:34
Yemen'de sel felaketi: 14 ölü | Video 11.08.2022 | 14:15
Güney Kore’de selde ölenlerin sayısı 11’e yükseldi | Video 02:53
Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi | Video 11.08.2022 | 11:20
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 00:17
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:56
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 00:17
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:45
Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video 02:18
Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video 11.08.2022 | 09:30
Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video 03:23
Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video 11.08.2022 | 08:57
Fransa’da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi | Video 00:29
Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi | Video 10.08.2022 | 15:37
Zelenskiy: Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım’ın kurtuluşuyla son bulmalı | Video 05:10
Zelenskiy: "Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla son bulmalı" | Video 10.08.2022 | 14:12
Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu | Video 01:18
Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu | Video 10.08.2022 | 14:12
Küba’da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı | video 01:26
Küba’da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı | video 10.08.2022 | 11:45
Japonya’da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 01:24
Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 10.08.2022 | 09:50
Yunanistan’ın Semadirek Adası’nda orman yangını | Video 02:15
Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını | Video 09.08.2022 | 14:42
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 02:12
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 09.08.2022 | 13:21
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 02:44
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 09.08.2022 | 13:22
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 00:47
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 09.08.2022 | 13:22
Joe Biden’ın ceketle imtihanı kamerada | Video 02:13
Joe Biden'ın ceketle imtihanı kamerada | Video 09.08.2022 | 11:51
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 00:35
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 09.08.2022 | 10:17
SON DAKİKA! FBI’dan Trump’ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 11:26
SON DAKİKA! FBI'dan Trump'ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 09.08.2022 | 09:17
ABD’de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu | Video 00:14
ABD'de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu | Video 08.08.2022 | 15:32

Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binası önüne gelen bir kanguru kapıdan içeriye girmek istedi ancak başarılı olamadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bugün Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği önüne gelen bir kanguru binaya girmek istedi. Demir kapıdan içeriye girmek için uğraşan kanguru, kapının yüksek olması nedeniyle içeri giremedi. Bu anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından durumu takipçilerine mizahi bir dille aktararak, "Bugün, Avustralya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin güvenlik kamera sistemi, izinsiz bir giriş teşebbüsünü kaydetti" mesajını yayınladı.

Rus büyükelçiliğinin yayınladığı görüntüler sosyal medyada viral olurken, görüntü sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA