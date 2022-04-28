SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak'ta güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Necef kentinde bir alışveriş merkezine yerleştirilen bomba düzeneği infilak ettirildi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucu binada maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Olay yerinde cep telefonları çekim yapan bir görgü tanığı patlamanın roketli saldırı sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Necef Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.