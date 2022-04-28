SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video

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Irak’ın güneyindeki Necef kentinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Olay yerinde cep telefonları çekim yapan bir görgü tanığı patlamanın roketli saldırı sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Necef Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.