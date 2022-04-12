Son Dakika: New York metrosunda saldırı! Ölü ve yaralılar var! İşte Metronun içinden ilk görüntüler... | Video
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Son dakika haberi: ABD'nin New York şehrindeki metro istasyonuna ateş açıldı. Metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az altı kişinin vurulduğu aktarıldı. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi..