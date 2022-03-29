Video Dünya Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı! Tarihi zirvede Abramovich böyle görüntülendi | Video
Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı! Tarihi zirvede Abramovich böyle görüntülendi | Video

Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı! Tarihi zirvede Abramovich böyle görüntülendi | Video

29.03.2022 | 12:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı | Video 01:30
Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı | Video 29.03.2022 | 13:02
Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri Başkan Erdoğan’ı ayakta alkışladı! Tarihi zirvede Abramovich böyle görüntülendi | Video 00:27
Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı! Tarihi zirvede Abramovich böyle görüntülendi | Video 29.03.2022 | 12:02
Meksika’nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği! | Video 03:21
Meksika’nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği! | Video 29.03.2022 | 08:47
Meksika’da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı | Video 02:45
Meksika’da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı | Video 29.03.2022 | 08:35
ABD’de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40’a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı 01:42
ABD'de kar fırtınası faciaya neden oldu! 40'a yakın araç kazaya karıştı: Onlarca yaralı 29.03.2022 | 00:04
Tayland’da petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var | Video 00:15
Tayland’da petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var | Video 28.03.2022 | 16:14
Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü | Video 00:15
Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü | Video 28.03.2022 | 16:03
Lavrov: “Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var” | Video 02:47
Lavrov: “Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var” | Video 28.03.2022 | 15:30
Rus saldırısı sonrası Jitomir’de yıkım görüntülendi | Video 02:11
Rus saldırısı sonrası Jitomir’de yıkım görüntülendi | Video 28.03.2022 | 15:17
Lviv’de cephede ölen askerler için tören düzenlendi | Video 05:32
Lviv'de cephede ölen askerler için tören düzenlendi | Video 28.03.2022 | 15:17
Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna’ya ait 36 askeri tesis vuruldu” | Video 01:36
Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna’ya ait 36 askeri tesis vuruldu” | Video 28.03.2022 | 12:38
Meksika’da Kadınlar Adası’nda yangın çıktı | Video 01:23
Meksika'da Kadınlar Adası’nda yangın çıktı | Video 28.03.2022 | 12:27
Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü | Video 03:37
Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü | Video 28.03.2022 | 11:36
Will Smith’ten Chris Rock’a tokat videosu izle! Oscar Ödül Töreni’nde tokat şov 01:24
Will Smith'ten Chris Rock'a tokat videosu izle! Oscar Ödül Töreni'nde tokat şov 28.03.2022 | 09:37
Zelenskiy’den açıklama: Türkiye’de yüz yüze görüşmeler olacak | Video 05:05
Zelenskiy'den açıklama: "Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" | Video 28.03.2022 | 09:16
Zelenskiy, Ukrayna’daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı | Video 03:15
Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı | Video 28.03.2022 | 09:12
Volın Bölgesi Başkanı Poguliajko: Belarus’tan, Volın Bölgesi’ne seyir füzesi fırlatıldı | Video 00:38
Volın Bölgesi Başkanı Poguliajko: "Belarus’tan, Volın Bölgesi’ne seyir füzesi fırlatıldı" | Video 28.03.2022 | 09:12
Rusya, Ukrayna saldırılarında birçok kente füze saldırıları düzenledi | Video 01:43
Rusya, Ukrayna saldırılarında birçok kente füze saldırıları düzenledi | Video 28.03.2022 | 09:04
Bağdat’ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi | Video 01:53
Bağdat’ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi | Video 28.03.2022 | 09:03
Odessa’da halk Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı | Video 00:36
Odessa’da halk Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı | Video 28.03.2022 | 09:03

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı 34'üncü gününe girerken, müzakereler İstanbul'a taşındı. Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelirken, kritik zirveden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan, tarafların sorumluluklarının büyük olduğunu söyledi, dünyanın müjdeli haber beklediğini belirtti. Erdoğan, daha sonra heyetler ile ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, Rus ve Ukrayna heyeti tarafından ayakta alkışlandı. Öte yandan kritik toplantıya ABD ve Avrupa'nın yaptırım listesine aldığı Rus Oligarklar arasında yer alan Roman Abramovich de katıldı. Abramovich'in Rus ve Ukraynalı müzakerecileri dikkatle dinlediği anlar kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BAŞKAN ERDOĞAN DOLMABAHÇE'YE GELDİ, DÜNYAYA SESLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müzakere heyetlerini ziyaret için İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geldi. Erdoğan, burada dünyaya seslendi. Müzakere heyetlerinin barış için büyük sorumluluğu olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Dünya sizden müjde bekliyor' dedi. Erdoğan, arabuluculuk için Türkiye'nin her türlü adımı atacağını da söyledi.

"LİDERLER ZİRVESİNE DE TALİBİZ"

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, mevkidaşları Putin ve Zelenskiy'e de seslenmeyi ihmal etmedi. Erdoğan, 'Dostlarım' dediği devlet başkanlarına, 'Liderler Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasına hazırız.' dedi. Erdoğan, bugün çıkacak kararların lideler zirvesine kapı aralayacağına inandığını da ifade etti.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından salondan ayrılmadan müzakere heyetleri ile konuştu. Heyetler yapıcı yutumundan dolayı Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Erdoğan, daha sonra salondan ayrılarak Özbekistan'a gitti.

ABRAMOVİCH DETAYI

ABD ve Avrupa, Rusya'ya savaş nedeniyle yaptırım uygulamaya başladı. Uygulanan yaptırımlar Rus oligarlara da sıçramıştı. O oligarklardan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, önce kulübünü sattı. Daha sonra ise yatlarını Türkiye'den ülkesine götürdü. Abramovich, bugün müzakere masasında yer aldı. Tarafların uzlaşması için Abramovich de arabuluculuk yapacak. Rus oligark, daha önce de barışın tesis edilmesi için görev almaya hazır olduğunu belirtmişti. Abramovich'in zehirlendiği de iddia edilmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA