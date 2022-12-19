Video Dünya Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video
Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video

Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video

19.12.2022 | 09:30

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SON DAKİKA! Tayland Boğazı’nda donanma gemisi battı! 31 kayıp | Video 00:13
SON DAKİKA! Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı! 31 kayıp | Video 19.12.2022 | 09:33
Tayland Boğazı’nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video 00:13
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Tayland Boğazı'nda fırtına nedeniyle donanma gemisinin batması sonucu 31 denizcinin kayıp olduğu açıklandı.

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