Video Dünya Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu | Video
Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu | Video

Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu | Video

19.04.2022 | 15:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu | Video 00:41
Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu | Video 19.04.2022 | 15:46
Pakistan’da yangın felaketi! 9 kişi öldü, 70 ev küle döndü | Video 01:12
Pakistan’da yangın felaketi! 9 kişi öldü, 70 ev küle döndü | Video 19.04.2022 | 15:46
Son Dakika: Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu | Video 00:41
Son Dakika: Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu | Video 19.04.2022 | 15:07
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Ukrayna’da özel harekatın bir sonraki aşaması başlıyor” | Video 08:49
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Ukrayna'da özel harekatın bir sonraki aşaması başlıyor” | Video 19.04.2022 | 14:15
Trenin geçtiği sırada raylara düşen kadının inanılmaz kurtuluşu! “Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum” | Video 00:41
Trenin geçtiği sırada raylara düşen kadının inanılmaz kurtuluşu! “Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum” | Video 19.04.2022 | 14:15
Kabil’de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı 01:29
Kabil’de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı 19.04.2022 | 12:36
Ukrayna Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi | Video 02:50
Ukrayna Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi | Video 19.04.2022 | 11:11
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı | Video 01:53
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı | Video 19.04.2022 | 11:11
Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi | Video 02:50
Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi | Video 19.04.2022 | 11:07
Biden’ın Paskalya tavşanı ile imtihanı! Bir anda önüne atladı, yüzündeki ifadeye dikkat | Video 00:26
Biden'ın Paskalya tavşanı ile imtihanı! Bir anda önüne atladı, yüzündeki ifadeye dikkat | Video 19.04.2022 | 10:51
Japonya’da alışveriş merkezinde korkutan yangın | Video 01:46
Japonya’da alışveriş merkezinde korkutan yangın | Video 19.04.2022 | 10:26
Rusya, Lviv’i hassas füzelerle vurmuş | Video 02:13
Rusya, Lviv’i hassas füzelerle vurmuş | Video 19.04.2022 | 08:39
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları bir terör kampanyasıdır | Video 01:03
ABD Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları bir terör kampanyasıdır" | Video 19.04.2022 | 08:39
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Artık Rus birliklerinin Donbass taarruzuna başladıkları söylenebilir | Video 08:52
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Artık Rus birliklerinin Donbass taarruzuna başladıkları söylenebilir" | Video 19.04.2022 | 08:23
Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber’de: Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor | Video 06:06
Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'de: "Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor" | Video 18.04.2022 | 16:42
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya baskın! Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri canlı yayında | Video 06:06
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın! Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri canlı yayında | Video 18.04.2022 | 16:39
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi’ni Müslümanlara kapattı | Video 05:48
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı | Video 18.04.2022 | 15:51
Önce yayınladılar, sonra apar topar sildiler! Zelenskiy’in bu görüntüleri olay yarattı | Video 00:32
Önce yayınladılar, sonra apar topar sildiler! Zelenskiy'in bu görüntüleri olay yarattı | Video 18.04.2022 | 13:36
Ukraynalı kadın günlerce Rus askerleriyle aynı evde kaldı | Video 04:24
Ukraynalı kadın günlerce Rus askerleriyle aynı evde kaldı | Video 18.04.2022 | 12:59
Meksika’daki orman yangınında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 03:16
Meksika’daki orman yangınında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 18.04.2022 | 12:07

Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Taburu, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rus askerleri tarafından işgal edilerek üs olarak kullanılan binayı top atışlarıyla vurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan beri sürerken, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rus askerlerinin saklandığı binanın vurulma anı insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi. Ukrayna 54. Mekanize Taburu tarafından top atışlarıyla vurulan Rus askerlerinin saklandığı bina ağır hasar aldı. Dumanların yükseldiği binadan kaçmaya çalışan Rus askerlerinin o anları ise kameraya yansıdı.

20 BİN 800 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
24 Şubat-19 Nisan tarihleri arasında 20 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü açıklayan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 802 tank, 2 bin 63 zırhlı askeri araç, 386 topçu atış sistemi, 132 çok namlulu roketatar, 67 hava savunma sistemi, 169 uçak, 150 helikopter, 158 insansız hava aracı, bin 495 otomobil, 76 yakıt tankeri, 8 gemi, 27 özel teknik ekipman ve 4 operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiğini duyurdu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA