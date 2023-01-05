Umre için Suudi Arabistan’a gelen müslümanlar, Uhud Dağı’nı ziyaret ediyor | Video
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Suudi Arabistan’a gelerek Umre ibadetini gerçekleştiren müslümanlar, Uhud Savaşı’nın yapıldığı Uhud Dağı’nı ziyaret ediyor.
Dünyanın farklı kültürlerinden gelen çok sayıda müslüman, Uhud Savaşı'nın seyrini değiştiren Okçular Tepesi'nde farklı dillerde dua ediyor. Müslümanlar, Uhud şehitlerini ziyaret ederken de duygu dolu anlar yaşıyor.
Uhud Dağı'nı ziyaret eden Zeynep Yargıcı, "Kutsal topraklardayız ne mutlu bize. Hayallerimiz gerçekleşti. Sevdiklerimizle birlikte ibadetimizi yapıyoruz. Allah herkese nasip etti" dedi. Necip Yargıcı ise "Allah kabul ederse umredeyiz. Burada çok güzel şeyler gördük" diyerek duygularını dile getirdi.