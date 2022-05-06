Ünlü BBC spikerinin canlı yayında zor anları | Video

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OTOMATİK OYNAT
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BBC ekranlarında haberleri sunan ünlü spiker Huw Edwards bu sabaha karşı sunduğu haberlerde zor anlar yaşadı. Kameranın bir anda ona dönmesiyle dudaklarını yaladığı anlara denk gelen Edwards, parmaklarıyla ağzının kenarlarını silerek az önce kruvasan yediğini itiraf etti. Kısa sürede viral olan videoda kullanıcılar Edwards'a destek verdi.