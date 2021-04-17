Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ABD'li Astronot Kate Rubins dünyaya döndü!

Uluslararası Uzay İstasyonunda 6 ay kalan 1 NASA astronotu ile 2 Rus kozmonot, Soyuz MS-17 uzay aracıyla Dünya'ya döndü. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Kate Rubins ile 2 Rus kozmonot Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov, 185 gün sonra Dünya'ya döndü.

NASA tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonunda görevli astronot Rubins, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotları Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov'un 6 aylık görevin ardından Dünya'ya dönüş yaptığı bildirildi. Uzay istasyonundan Soyuz MS-17 uzay aracıyla ayrılan 3 mürettebatın yerel saatle Kazakistan'ın Dzhezkazgan bölgesinin güneydoğusundaki bozkıra başarılı bir şekilde iniş yaptığı kaydedildi.Astronot Rubins'in 21 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek basın toplantısı ile 185 günlük görevine dair bilgi vereceği belirtildi.