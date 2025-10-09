Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video
Vietnam’da etkili olan Matmo Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli yağış ve sellerde can kaybı 8'e yükseldi, 5 kişi yaralandı. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, dün felaket bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililere acil önlem talimatı verdi.
BAŞBAKAN AFET BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Pham Minh Chinh, dün ülkenin kuzey eyaleti Thai Nguyen'e giderek selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu ve afetzedelerle bir araya geldi. Yerel yetkililerden bilgi alan Başbakan, bölgedeki felaketin etkilerinin hızla giderilmesi için talimatlarda bulundu. Chinh afet bölgesinde yaptığı açıklamada, "Parti, devlet, ordu ve emniyet güçleri, özellikle zor zamanlarda her zaman halkın yanındadır" diyerek halkın güvenliğinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Başbakan, bölgedeki yetkililere can güvenliğini korumanın öncelikli olması gerektiğini hatırlatarak, riskli bölgelerde yaşayanların tahliye edilmesi ve gerekirse helikopterler dahil tüm imkanların kullanılarak vatandaşlara gıda, su ve temel ihtiyaçların ulaştırılması talimatı verdi.
TROPİKAL FIRTINALAR YAĞIŞ DÜZENİNİ DEĞİŞTİRİYOR
Son yılların en yıkıcı yağmur sezonunu geçiren Vietnam, Ağustos ayından bu yana Kajiki, Ragasa ve Bualoi tayfunları gibi bir dizi tropikal fırtınadan etkilendi. Meteoroloji uzmanları, küresel ısınmanın tropikal fırtınaları daha güçlü ve yağışlı hale getirdiğini, bu nedenle son yıllarda Güneydoğu Asya genelinde yağış düzenlerinin değiştiğini belirtiyor. Vietnam genelinde Çarşamba günü yağışlar dururken, alçak bölgeler için hafta sonuna kadar süreceği tahmin edilen sel uyarıları devam ediyor.
