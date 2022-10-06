Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: 15 ölü | Video
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Yunanistan'ın Midilli ve Çuha Adası açıklarında iki göçmen teknesinin batması sonucu 15 kişi hayatı kaybetti.
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan iki tekne Midilli Adası açıklarında battı. Yunanistan Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, içinde 40 göçmenin bulunduğu teknenin Midilli adası yakınlarında batması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan yelkenli bir tekne kayalara çarparak battı. Teknenin adanın doğusundaki Diakofti köyü limanı açıklarında kayalara çarpması sonucu 30 kişi kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.