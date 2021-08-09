Video Dünya Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın kontrolden çıktı! Tahliyeler sürüyor | Video

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın kontrolden çıktı! Tahliyeler sürüyor | Video

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın kontrolden çıktı! Tahliyeler sürüyor | Video
09.08.2021 | 11:27

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 6 gündür devam eden yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla İstiea'da yardım çağrısında bulunan bölge sakini, Agios Nikolaos plajında toplanarak feribot ve teknelerle tahliye edildi.

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Yunanistan'ın farklı noktalarında devam eden orman yangınları tüm çabalara rağmen söndürülemiyor. Yangının kontrolden çıktığı Eğriboz Adası'nda itfaiye ekipleri, alevlerin adanın merkezine sıçramasını önlemek için gönüllülerle birlikte yoğun çaba harcıyor. Alevlerin yaklaştığı Istiea bölgesinde toplanan binlerce kişi yardım çağrısında bulundu. Turistler ve bölge sakini, Agios Nikolaos plajında toplanarak deniz yoluyla tahliye edildi. Sahil güvenlik, bugüne kadar adanın farklı bölgelerinden olmak üzere 2 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı. Bu sabah Gouves, Artemisio ve Vouliki köyleri boşaltılırken, alevler Monokarya ve Vasilika köylerine yaklaşmış durumda. Alevler Psaropouli'de yerleşim yerlerini tehdit ederken, Ellinika köyü de yangınlarla çevrildi. 570'ten fazla itfaiyecinin alevlerle savaştığı Eğriboz'da yangın bölgelerine gönderilen takviye itfaiye ekipleri ise ağaç ve elektrik direklerinin devrilerek yolları kapatması sonucu bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, en büyüğü Atina'nın kuzeyindeki Attika, Eğriboz Adası ve Fokida'da olmak üzere ülke genelinde 55 yangınla mücadele edildiğini kaydetti.

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