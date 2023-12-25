Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz: "Yurt dışı yatırımcıların ilgisi arttı" | Video
Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz urkuvaz Medya Finansın Geleceği Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu. Oğuz Yılmaz, Asya pazarı başta olmak üzere, yurt dışından Türkiye'ye ilginin arttığını söyledi.
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