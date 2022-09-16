15 yaşındaki kızı kandırıp dağa kaçıran PKK yandaşı tutuklandı | Video

Mersin’de çocukları kandırıp dağa kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan geçmiş dönemde HDP Toroslar eski ilçe başkanı ve aktif olarak Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi M.İ, tutuklandı.

Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi M.İ, en son olarak 15 yaşındaki bir kız çocuğunu dağa kaçırdığı tespit edilirken, aile kızlarına seslenerek, "Neredeysen kızım gel, seni bekliyoruz, seni seviyoruz. Devletimiz bizim arkamızda. Kızımızı seviyoruz, eve dönmesini istiyoruz" dedi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, geçmiş dönemlerde HDP (Halkların Demokratik Partisi) Toroslar İlçe Eş Başkanı olarak görev yapan ve aktif olarak DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Mersin İl Temsilcisi M.İ. isimli şüpheli tarafından 15 yaşındaki R.K. isimli kız çocuğunu propaganda yöntemini kullanmak suretiyle kandırarak örgütün kırsal alanına götürüldüğünü belirledi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonla M.İ. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'KIZIM NEREDESİN GERİ GEL'

15 yaşındaki kızı kaçırılan anne Ş.K, "Rojin kızım neredesin geri gel, hastasın, 15 yaşındasın. Astım hastasısın, seni kim kandırmış kızım korkma eve gel anneciğim. Seni bekliyoruz" dedi.

"NEREDEYSEN KIZIM GEL, SENİ BEKLİYORUZ, DEVLETİMİZ BİZİM ARKAMIZDA"

Kızına seslenen baba İ.K., "Astım hastası olduğu için günde 2-3 kere makineye bağlanıyor. Yüksek dozlu astım ve bronşiti var. Kızımı kandırıp evden götürdüler. 4 gündür kızım yok. Onun gelmesini istiyoruz. Benim kızım daha ufak, hasta. Bekliyoruz, kızımızı istiyoruz. Neredeysen kızım gel, seni bekliyoruz, seni seviyoruz. Devletimiz bizim arkamızda. Kızımızı seviyoruz, eve dönmesini istiyoruz" diye konuştu.