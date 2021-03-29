Video Haber A Haber CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası 'Ulusa Sesleniş' konuşması A Haber canlı izle

A Haber CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası 'Ulusa Sesleniş' konuşması A Haber canlı izle

A Haber CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası 'Ulusa Sesleniş' konuşması A Haber canlı izle
29.03.2021 | 17:13

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SON DAKİKA HABERLERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı ardından alınan kararlarla ilgili 'Ulusa Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ulusa Sesleniş' konuşmasını 'A Haber CANLI YAYIN'ı ile izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...

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