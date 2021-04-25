'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı A Haber'de yorumladı | Video

ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu talihsiz açıklamalarının yankıları sürüyor. Peki Biden'ın 1915 hamlesi ne anlama geliyor? A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile gündem programında tarihi skandalın perde arkası ele alındı. İşte detaylar...