AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İl Başkanı Davut Gürkan oyunu kullandı | Video
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala oyunu kullandı.
Ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Şehit Sinan Acar Ortaokulu'ndaki 1047 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalar yapan Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Seçim günleri demokrasimizin şölenleridir. Bugün de sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde huzur ve güven içerisinde seçim ortamı yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Seçim sonuna kadar, sonuçlar ortaya çıkıncaya kadar aynı hava ile seçim sürecini yaşayacağız. 500 bin gibi bir pozisyona Türkiye genelinde seçimler yapılıyor. 61,5 milyon seçmen vatandaşımız var. Ciddi anlamda büyük bir demokrasi. Bazı ülkelerden fazla seçmenimiz var. Türkiye büyük bir demokrasi, demokrasinin de en önemli günü seçim günüdür. Bunu da huzur ve güven içerisinde Türkiye'ye yakışır bir şekilde yaşıyoruz. Ben vatandaşlık görevlerini yapan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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