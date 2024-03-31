Video Haber AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İl Başkanı Davut Gürkan oyunu kullandı | Video
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İl Başkanı Davut Gürkan oyunu kullandı | Video

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İl Başkanı Davut Gürkan oyunu kullandı | Video

31.03.2024 | 15:54

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala oyunu kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlk ve Ortaokulu'ndaki 2471 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Gürkan, "36 bin 647 genç seçmenimiz ilk defa oy kullanacak. Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri Bursa'daki seçmenimizin yüzde 64'ünü oluşturuyor. Bu da güzel bir oran. Vatandaşlarımızın demokrasiye karşı olan hassasiyetleri yerel ve genel seçimlerle ilgili hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreç içerisinde de bugünümüzün Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türkiye dışındaki bütün Türk milleti vatandaşlığı olan hemşerilerimize hayırlı olsun diyoruz. Güzel bir bahar günündeyiz. İnşallah bugünden itibaren Türkiye'de yeni bahar rüzgarlarının esmesini temenni ediyoruz" dedi.

Ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Şehit Sinan Acar Ortaokulu'ndaki 1047 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalar yapan Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Seçim günleri demokrasimizin şölenleridir. Bugün de sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde huzur ve güven içerisinde seçim ortamı yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Seçim sonuna kadar, sonuçlar ortaya çıkıncaya kadar aynı hava ile seçim sürecini yaşayacağız. 500 bin gibi bir pozisyona Türkiye genelinde seçimler yapılıyor. 61,5 milyon seçmen vatandaşımız var. Ciddi anlamda büyük bir demokrasi. Bazı ülkelerden fazla seçmenimiz var. Türkiye büyük bir demokrasi, demokrasinin de en önemli günü seçim günüdür. Bunu da huzur ve güven içerisinde Türkiye'ye yakışır bir şekilde yaşıyoruz. Ben vatandaşlık görevlerini yapan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da sandıklar kapandı, oy sayımı başladı | Video 01:52
İstanbul’da sandıklar kapandı, oy sayımı başladı | Video 31.03.2024 | 17:20
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu | Video 03:13
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu | Video 31.03.2024 | 17:08
DEM Parti’den çirkin provokasyon! Oy kullanmaya giden askerlere hakaret ettiler | Video 02:28
DEM Parti’den çirkin provokasyon! Oy kullanmaya giden askerlere hakaret ettiler | Video 31.03.2024 | 17:07
Oy sayımı başladı! YSK Başkanı’ndan önemli açıklamalar | Video 02:52
Oy sayımı başladı! YSK Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video 31.03.2024 | 17:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu Üsküdar’da kullandı | Video 03:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu Üsküdar’da kullandı | Video 31.03.2024 | 16:11
Selçuk Bayraktar oyunu kullandı | Video 00:10
Selçuk Bayraktar oyunu kullandı | Video 31.03.2024 | 16:14
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İl Başkanı Davut Gürkan oyunu kullandı | Video 06:32
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İl Başkanı Davut Gürkan oyunu kullandı | Video 31.03.2024 | 15:54
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank oyunu kullandı | Video 02:17
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank oyunu kullandı | Video 31.03.2024 | 15:37
DEM Partili gruptan AK Partili Belediye Başkanı Şeref Albayrak’a saldırı: Oy kullanmamıza engel olmak istediler! | Video 02:30
DEM Partili gruptan AK Partili Belediye Başkanı Şeref Albayrak’a saldırı: "Oy kullanmamıza engel olmak istediler!" | Video 31.03.2024 | 15:26
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, oyunu ailesi ile birlikte kullandı | Video 02:34
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, oyunu ailesi ile birlikte kullandı | Video 31.03.2024 | 15:00
AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oyunu kullandı 06:11
AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oyunu kullandı 31.03.2024 | 13:11
Başkan Erdoğan oyunu kullandı. Yeni bir dönemin başlangıcı olacak | Video 10:11
Başkan Erdoğan oyunu kullandı. "Yeni bir dönemin başlangıcı olacak" | Video 31.03.2024 | 13:51
MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı! Yeni yüzyılın ilk seçimi | Video 01:05
MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı! "Yeni yüzyılın ilk seçimi" | Video 31.03.2024 | 12:54
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok oyunu kullandı | Video 02:47
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok oyunu kullandı | Video 31.03.2024 | 12:15
İBB Adayı Murat Kurum, oyunu kullandı | Video 29:34
İBB Adayı Murat Kurum, oyunu kullandı | Video 31.03.2024 | 12:06
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Herkesi sandığa davet ediyoruz | Video 01:53
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Herkesi sandığa davet ediyoruz" | Video 31.03.2024 | 10:59
Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı | Video 01:59
Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı | Video 31.03.2024 | 10:11
İstanbul’da oy verme işlemi başladı | Video 01:36
İstanbul'da oy verme işlemi başladı | Video 31.03.2024 | 08:27
Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı | Video 46:34
Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı | Video 31.03.2024 | 08:56
Nusaybin İpekyolu’nda kaza: Angus yüklü TIR devrildi 00:15
Nusaybin İpekyolu'nda kaza: Angus yüklü TIR devrildi 30.03.2024 | 22:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA