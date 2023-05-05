AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi | Video

AK Parti 7 Mayıs'ta Yüzyılın Mitingi sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul Mitingi'ne hazırlanıyor. Peki hazırlıklar ne durumda? Yenikapı neden olmadı? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber’e konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe verdi. Çalışmaların sürdüğünün altını çizen Kabaktepe, "İstanbul'da milyonluk miting düzenleyeceğiz. Mitingde alanlara sığmayacak bir yoğunluk yaşanacak." ifadelerini kullandı. "İBB Yenikapı mitingine engel mi oldu?" sorusuna Osman Nuri Kabaktepe, "İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi." diye cevap verdi.