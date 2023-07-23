Video Haber AK Parti Sözcüsü Çelik: “Vahşi bir saldırı gerçekleştirildi” | Video
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Vahşi bir saldırı gerçekleştirildi” | Video

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Vahşi bir saldırı gerçekleştirildi” | Video

23.07.2023 | 14:56

AK Parti Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyasi zeminde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına vahşi bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, “Saldırgan olaydan hemen sonra yakalanmış ve savcılığa sevk edilmiştir” dedi.

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Çelik, dün HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırı da hayatını kaybeden partinin il sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesine katıldıktan sonra, olaydan yaralı olarak kurtulan il başkanı Salih Demir'i Adana Şehir Hastanesine ziyaret etti. Çelik, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, il başkanının durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, Pişgin'in ailesine de başsağlığı dileklerini sundu. Çelik, olay olduktan kısa bir süre sonra saldırganın yakalandığını ve savcılığa sevk edildiğini ifade ederek, "Olay bütün yönleriyle her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadar ki elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Kuşkusuz yapan arkadasında varsa birileri, hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir" diye konuştu.

Çelik çok acı bir olay olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:
"Siyaset kurumuna karşı hür türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada da siyaset zemininde, siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak, böylesine vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz."

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