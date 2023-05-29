Video Haber Ardahan‘da Başkan Erdoğan‘ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video
Ardahan‘da Başkan Erdoğan‘ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video

Ardahan‘da Başkan Erdoğan‘ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video

29.05.2023 | 12:46

Sandıkların kapanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığında toplanan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde de zaferle çıkmasının ardından vatandaşlar, parti il binası önüne akın davul zurna eşliğinde halay çekip slogan atılar.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini zaferle kazanması Ardahanlıları sokağa döktü. AK Parti milletvekili Kaan Koç, AK Parti Ardahan İl Teşkilatı ve Cumhur İttifakı'nın parti temsilcileri AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak vatandaşlarla birlikte Kongre caddesinde büyük bir kalabalık ile davul zurna eşliğinde tekrar parti binası önüne yürüyerek halaylar çektiler.

Parti binası balkonunda halka seslenerek, "Biz kazandık, Ardahan kazandı, Türkiye kazandı." diyerek Türkiye Yüzyılı'nın başladığına işaret eden AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, "Ardahanımızın ve Türkiyemizin Yüzyıllı başlıyor. Ardahanımıza, ülkemize hayırlı olsun. Mazlumların umudu cumhurbaşkanımızı, dünya liderimizi büyük bir farkla seçtiniz hepinize teşekkür ederim. Bundan sonra da 20 yılda yaptıklarımızın üzerinde yeni hizmetler yaparak çok yol kat edeceğiz inşallah. Yine sahada olacağız yine tüm kapıları çalacağız, 21 Mart 2024'te bu belediyeyi tekrar alacağız inşallah." dedi.

Gecenin geç saatlerine kadar Ardahan'da seçim zaferi kutlamaları devam etti.

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