Video Haber Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı | Video
Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı | Video

Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı | Video

26.04.2023 | 14:52

Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında vitrine çıkarmaya hazırlanan Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı. A Haber özel bir yayınla Atak-2 helikopterini ekrana getirdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş’ın konuğu olan TUŞAŞ’ın Genel Müdürü Temel Kotil anlattı.

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