Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı | Video

Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında vitrine çıkarmaya hazırlanan Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı. A Haber özel bir yayınla Atak-2 helikopterini ekrana getirdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş’ın konuğu olan TUŞAŞ’ın Genel Müdürü Temel Kotil anlattı.