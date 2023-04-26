Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı | Video
Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında vitrine çıkarmaya hazırlanan Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı. A Haber özel bir yayınla Atak-2 helikopterini ekrana getirdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş’ın konuğu olan TUŞAŞ’ın Genel Müdürü Temel Kotil anlattı.
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