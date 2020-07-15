Video Haber Bağcılar'da 15 Temmuz şehidi unutulmadı | Video

Bağcılar'da 15 Temmuz şehidi unutulmadı | Video

Bağcılar'da 15 Temmuz şehidi unutulmadı | Video
15.07.2020 | 18:17

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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz 2016 yılındaki kanlı darbe girişiminde şehit edilen 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar, hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde mezarı başında yoğun katılım ile anıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “15 Temmuz gecesi olduğu gibi bugün de burada bir araya gelerek birliğimizin ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik” dedi.

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Terör Örgütü FETÖ'nün hain kalkışmasının ardından tam dört yıl geçti. Hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına Bağcılar'da her yıl gerçekleşen etkinliklere bu yıl da devam devam edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında program şehit Muhammed Ambar'ın kabrinin bulunduğu Kirazlı Mezarlığı'ndaki törenle başladı. Kabir ziyaretine Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Akçagün, Ambar'ın yakınları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve yaşlılardan olmak üzere toplumun her kesiminden çok sayıda kişi katıldı.

"BAĞCILARLILAR OLARAK TEK VÜCUT OLDU"
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kalabalık tarafından salavatlar getirildi. Kuran tilavetinin ardından eller semaya açıldı. Müftü Büyük'ün yaptığı duayla demokrasi şehitleri anıldı. Allah bir daha bize böyle tecrübeler yaşatmasın diyerek sözlerine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Öncelikle 15 Temmuz 2016'da hain darbe teşebbüsü neticesinde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. O gece milletin istiklali ve istikbali için şehit olanlardan biri de hain kalkışma sırasında 'Ne duruyorsunuz, dışarı çıksanıza' diyerek hayatını ortaya koyan Muhammed Ambar kardeşimizdi. Bugün Bağcılarlılar olarak onun kabrinin başında tek vücut olduk. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bugün de burada bir araya gelerek birliğimizin ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Şehitlerimiz için dua ediyoruz, ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz. Rabbim İnşallah FETÖ ve hiçbir terör örgütüne fırsat vermesin. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin" dedi.

ŞEHİT VE GAZİ EVLERİ ZİYARET EDİLDİ
Kabir ziyaretinin ardından protokol, 15 Temmuz gecesi Saraçhane'de şehit olan Ramazan Sarıkaya ile aynı gün gazi olan Erkan Toprak, Enes Güneş, Ahmet Başalan'ın evlerini ziyaret etti. İlçe protokolünü evlerinde konuk eden şehit yakınları ve gaziler, kendilerini hiçbir zaman unutmayan misafirlerine teşekkür etti.

15 Temmuz anma etkinlikleri, akşam da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda devam edecek. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlanacak programda İstiklal Marşı hep birlikte okunacak. Belgesel gösterimi, sala ve protokol konuşmalarının yapılacağı gecede ilçe müftüsünün eşliğinde şehitler için toplu dua edilecek. Gece, Bağcılarlı gençlerin sabah ezanına kadar dönüşümlü olarak tutacağı demokrasi nöbetinin ardından sabah ezanı ile sona erecek.

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