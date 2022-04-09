Video Haber Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü: Rusya Ukrayna savaşı için ateşkes ve diplomasi vurgusu | Video
Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü: Rusya Ukrayna savaşı için ateşkes ve diplomasi vurgusu | Video

Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü: Rusya Ukrayna savaşı için ateşkes ve diplomasi vurgusu | Video

09.04.2022 | 00:24

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace üçlü toplantıda bir araya geldi. Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Bakan Akar," Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusunda hemfikir olduğumuzu teyit ettik" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, ateşkesin şart olduğunu belirtti. Öte yandan Karadeniz'e vurgu yapan İngiltere Savunma Bakanı ise, "Montrö'nün uygulanmasını sağlayarak Karadeniz'in sadece sınırı olan ülkeler değil tüm ülkeler için güvenli ve özgür bir yer olması açısından Karadeniz'in koruyucusu Türkiye'nin rolünün farkındayız" açıklamasında bulundu.

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