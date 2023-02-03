Video Haber Bakan Dönmez: "Hedefimiz gaz merkezi olmak" | Video
Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Hedefimiz gaz merkezi olmak" | Video

02.02.2023 | 17:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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