Video Haber Bakan Karaismailoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu | Video
Bakan Karaismailoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu | Video

Bakan Karaismailoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu | Video

06.10.2021 | 13:05

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da “12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası”nda konuştu. Bakan Adil Karaismailoğlu, “Türksat 5B’nin tasarım ve üretim aşamaları başarı ile tamamlandı. Millî Haberleşme Uydumuz Türksat 6A’nın ise montaj, entegrasyon ve testleri devam ediyor. Uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlayarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde de fırlatılmasını planlıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacağız” açıklamasında bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası"nda konuştu. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B'nin tasarım ve üretim aşamaları başarı ile tamamlandı. Millî Haberleşme Uydumuz Türksat 6A'nın ise montaj, entegrasyon ve testleri devam ediyor. Uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlayarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde de fırlatılmasını planlıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacağız" açıklamasında bulundu.

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