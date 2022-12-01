Video Haber Bakan Koca: "SMA hastalarında ikinci ilacın kullanımı için işlemleri başlattık" | Video
Bakan Koca:

Bakan Koca: "SMA hastalarında ikinci ilacın kullanımı için işlemleri başlattık" | Video

01.12.2022 | 14:19

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA Bilim Kurulu, SMA hastalarında etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanımı için gerekli işlemleri başlattık" dedi.

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