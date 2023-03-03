Video Haber Bakan Kurum: “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk” | Video
Bakan Kurum: “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk” | Video

Bakan Kurum: “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk” | Video

03.03.2023 | 14:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya’da kalıcı konutlarla ilgili çalışmalara ilişkin, “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta bin 73, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz” dedi.

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