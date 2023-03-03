Bakan Kurum: “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk” | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya’da kalıcı konutlarla ilgili çalışmalara ilişkin, “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta bin 73, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz” dedi.