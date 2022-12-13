Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve | Video

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün sürpriz bir görüşmeye imza atacak. Zirveye dair detayları A Haber Ankara şefi Muhammed Emin Karadağ aktardı.