Başkan Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı | Video

22.10.2025 | 12:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt temaslarını tamamlayarak dün akşam saatlerinde Katar'a geldi. Başkan Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'daki Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Katar Emiri Al Thani, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hazır bulundu. İkili görüşme sonrası heyetler arası görüşmenin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Katar temasları kapsamında Başkan Erdoğan'ın, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak etmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Doha'ya geldi.

Başkan Erdoğan Katar temaslarının ardından Umman'a geçecek.

