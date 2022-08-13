Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: Pazartesi günü başlıyor! | Video

Başkan Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağına ilişkin müjdesi vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar, “Daha ucuza alışveriş yapabileceğimiz bir seçeneğimiz olacak. Müthiş bir uygulama” dedi. İndirimler ise Pazartesi günü uygulanmaya başlayacak..