Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: Pazartesi günü başlıyor! | Video
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Başkan Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağına ilişkin müjdesi vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar, “Daha ucuza alışveriş yapabileceğimiz bir seçeneğimiz olacak. Müthiş bir uygulama” dedi. İndirimler ise Pazartesi günü uygulanmaya başlayacak..