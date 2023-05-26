Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na anayasa tepkisi: Kılıçdaroğlu ilk 4 madde değişebilir dedi | Video

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi. Başkan Erdoğan 28 Mayıs seçimleri için vatandaşları sandığa davet etti. Erdoğan "Meydan biz hazırız, bu işi bırakmayacağız diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor." dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yapay bir milliyetçilik dili kullandığını söyledi ve "Nazileri mumla aratacak dil kullanıyorlar" diye ekledi. Erdoğan, 28 Mayıs seçimleri için de seçmenlere çağrıda bulunarak, "Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa" sözlerini kullandı.