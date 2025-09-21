Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 21.09.2025 | 22:28
01:34
13:50
ABD ziyareti öncesi Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 21.09.2025 | 10:18
00:28
02:26
Savunma sanayisi Türk gençlerinin omuzları üzerinde yükseliyor 19.09.2025 | 18:42
23:42
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu 19.09.2025 | 17:56
04:29
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST İstanbul'da SABAH TV'ye konuştu 19.09.2025 | 17:36
03:02
Kudüs'ün tapu kayıtları Türkiye'de 19.09.2025 | 11:58
04:14
TEKNOFEST İstanbul coşkusu devam ediyor 19.09.2025 | 11:54
02:42
Alanya ve Milas'ta orman yangını! Alevler evlere yaklaştı 19.09.2025 | 09:00
02:13
Başkan Erdoğan - Mahmud Abbas görüşmesi başladı | Video 18.09.2025 | 16:36
04:26
Bahçeli'den Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi | Video 18.09.2025 | 16:36
19:09
05:38
Bilal Erdoğan'dan TEKNOFEST'te A Haber'e özel açıklamalar | Video 18.09.2025 | 14:13
03:00
Atak helikopterinden TEKNOFEST'te gösteri uçuşu | Video 18.09.2025 | 11:49
30:03
Başkan Erdoğan: "Döktükleri kanda boğulacaklar" | Video 17.09.2025 | 15:52
09:13
Bakan Kacır: "Siyasi bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıkla olur" | Video 17.09.2025 | 15:52
13:03
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SABAH TV'ye konuştu | Video 17.09.2025 | 13:25
06:53
Selçuk Bayraktar: "Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik" | Video 17.09.2025 | 12:54
06:40
SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST'teki gösterisi nefesleri kesti | Video 17.09.2025 | 11:40