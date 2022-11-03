Başkan Erdoğan'ın unutamadığı anısı… "Hep şunu söylerdik; Ayasofya açılacak, zincirler kırılacak" | Video
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ATV - A Haber özel canlı yayınında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki başlıklara ilişkin çok önemli açıklamalar yaparken hayatın içinden soruları da cevapladı. Başkan Erdoğan'a unutamadığı bir anısı sorulduğunda çarpıcı bir değerlendirme ve paylaşımda bulundu.