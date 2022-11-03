Video Haber Başkan Erdoğan'ın unutamadığı anısı… "Hep şunu söylerdik; Ayasofya açılacak, zincirler kırılacak" | Video
Başkan Erdoğan'ın unutamadığı anısı…

Başkan Erdoğan'ın unutamadığı anısı… "Hep şunu söylerdik; Ayasofya açılacak, zincirler kırılacak" | Video

03.11.2022 | 10:32

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ATV - A Haber özel canlı yayınında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki başlıklara ilişkin çok önemli açıklamalar yaparken hayatın içinden soruları da cevapladı. Başkan Erdoğan'a unutamadığı bir anısı sorulduğunda çarpıcı bir değerlendirme ve paylaşımda bulundu.

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