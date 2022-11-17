Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
46:26
01:24
BAYKAR’dan gurulandıran paylaşım: Biz bu cihana sığmayız… | Video 17.11.2022 | 22:24
03:42
01:37
Son dakika | İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | Video 17.11.2022 | 18:24
02:12
Dev binanın yıkılma anı kamerada | Video 17.11.2022 | 17:42
02:09
Son Dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video 17.11.2022 | 17:04
01:11
Son Dakika: Komisyondan HDP'li Güzel kararı | Video 17.11.2022 | 16:37
04:11
Salih Tuna | Türkiye, AK Parti'nin değildir 17.11.2022 | 16:29
02:29
Mehmet Barlas | 3. Dünya Savaşı korkusu 17.11.2022 | 16:26
02:52
01:01
21:04
01:23
MHP'den TTB için kanun teklifi: 'Türk' ibaresi kaldırılsın!' | Video 17.11.2022 | 14:31
00:51
05:45
02:04
02:11
04:17
Salih Tuna | Silahsız muhalefetin manipülasyonu 16.11.2022 | 16:36
03:19
Melih Altınok | Yeter artık 16.11.2022 | 16:33
03:15
Mehmet Barlas | PKK'ya 'terörist' demekten neden çekiniyorsunuz? 16.11.2022 | 16:28
Türkiye'nin yerli ve milli İHA'larını geliştiren BAYKAR, gururlandıran bir paylaşımda bulundu. Yapılan videolu paylaşımda, BAYKAR tarafından geliştirilen insansız hava araçlarına yer verilirken “Biz bu cihana sığmayız…” ifadelerine yer verildi. Söz konusu görüntülerde yerli ve milli İHA'ların kabiliyetleri yer alırken, TEKNOFEST'te sergilenen milli teknoloji ürünlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anlara da yer verildi.