BAYKAR’dan gurulandıran paylaşım: Biz bu cihana sığmayız… | Video

Türkiye'nin yerli ve milli İHA'larını geliştiren BAYKAR, gururlandıran bir paylaşımda bulundu. Yapılan videolu paylaşımda, BAYKAR tarafından geliştirilen insansız hava araçlarına yer verilirken “Biz bu cihana sığmayız…” ifadelerine yer verildi. Söz konusu görüntülerde yerli ve milli İHA'ların kabiliyetleri yer alırken, TEKNOFEST'te sergilenen milli teknoloji ürünlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anlara da yer verildi.